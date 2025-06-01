قرار رسمي بصرف 2000 جنية مكافأة لكافة الموظفين بهذه الجهة قبل العيد.. شوف أنت منهم؟

أعلنت جامعة القاهرة عن قرار رسمي يقضي بصرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه مصري لجميع العاملين وأعضاء الهيئة المعاونة، بشرط تواجدهم الفعلي على رأس العمل، وذلك في خطوة تعكس حرص الجامعة على دعم وتقدير الجهود المخلصة التيبُذلت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه مصري لجميع العاملين

أوضح بيان صادر عن مجلس الجامعة أن هذه المكافأة تأتي تكريمًا للعطاء الملحوظ من قبل الكوادر الأكاديمية والإدارية، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات واضحة، لا سيما في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وأشار المجلس إلى أن هذا الأداء المتفاني لعب دورًا محوريًا في تحسين تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا.

توجيهات بصرف المكافأة دون تأخير

أكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه على ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات المالية المتعلقة بالمكافأة في أسرع وقت، لضمان وصول المستحقات إلى العاملين قبل انتهاء الفصل الدراسي، وقد تم تكليف الإدارات المختصة بتسريع وتيرة العمل الإداري والمالي لإنجاز الصرف في الموعد المحدد.

قرارات أكاديمية جديدة في اجتماع مجلس الجامعة

جاء إعلان المكافأة في إطار اجتماع مجلس جامعة القاهرة الدوري، الذي عقد برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبحضور القيادات الجامعية، وخلال الاجتماع تم مناقشة ملفات مهمة، من بينها إقرار 10 منح دراسية مجانية لطلاب مدارس المتفوقين STEM في مجالات الهندسة والتكنولوجيا للعام الجامعي 2024-2025، دعمًا للتميز العلمي.

الاستعداد للتسكين في المدن الجامعية للعام الجديد

من جهة أخرى أعلنت الجامعة عن مواعيد التقديم للمدن الجامعية، حيث سيبدأ التقديم للطلاب القدامى من 26 يوليو إلى 30 أغسطس 2025، بينما يبدأ تقديم الطلاب الجدد من 9 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2025، على أن يتم لاحقًا فتح باب التسجيل مجددًا لطلاب الشهادات المعادلة بعد إعلان نتائج التنسيق.