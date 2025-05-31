“رابط شغال ” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق عبر موقع نتائجنا

يترقب أولياء الأمور موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق، حيث تعتبر تلك المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي يكون لها تأثير في الحياة التعليمية وتؤهل الطلاب للمرحلة التالية وهي المتوسطة، كما أنه منذ الانتهاء من الامتحانات منتصف الشهر الحالي يزداد البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي العام الدراسي الحالي 2024-2025 الدور الأول في العراق.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق

من المتوقع بأن يتم صدور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لهذا العام 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتم حاليا رصد الدرجات لكافة المواد الدراسية وذلك فور الانتهاء من المراجعة والتدقيق للأوراق الامتحانية، وأشارت بعض من المصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية بأنه ستظهر النتيجة في المحافظات بشكل تدريجي عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال موقع نتائجنا الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس العراق الدور الاول 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2025 في العراق عبر المصادر الرسمية ثم اتباع الخطوات الآتية: