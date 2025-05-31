“بخطوات سهلة” فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025… خدمة مبتكرة للمواطنين والمغتربين

أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 دون الحاجة لزيارة الفروع أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات المصرفية للجميع، كما ان الخدمة متاحة للمواطنين داخل السودان وكذلك للمغتربين في الخارج، مع إمكانية استقبال وتحويل الأموال على مدار الساعة.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

يمكن من فتح حساب جديد في بنك الخرطوم خلال دقائق، من خلال الخطوات التالية:

التوجّه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. اختيار اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). النقر على خيار “تسجيل حساب جديد”. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم الكامل، رقم الهوية، العنوان، تاريخ الميلاد). رفع الوثائق والمستندات بصيغ إلكترونية واضحة. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر “إرسال” لإتمام طلب فتح الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

وضع البنك مجموعة من الشروط البسيطة لضمان سهولة إتمام الخدمة:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

لا يقل العمر عن 18 عامًا.

إيداع أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

ضرورة وجود بريد إلكتروني فعال لتلقي بيانات الحساب.

الخدمة متاحة لكل من داخل السودان والمغتربين بالخارج.

مستندات المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

يجب بتجهيز مجموعة من الأوراق لضمان القبول الفوري، على النحو التالي:

صورة سارية لجواز السفر أو البطاقة القومية.

رقم وطني سوداني.

مستند إثبات السكن (فاتورة خدمات أو عقد إيجار).

صورة شخصية بخلفية بيضاء.

بريد إلكتروني ورقم هاتف نشطان.

مستند إثبات دخل أو كشف حساب بنكي سابق (لبعض أنواع الحسابات الخاصة أو الاستثمارية).

أهمية فتح الحساب أونلاين من بنك الخرطوم

تأتي هذه الخدمة في وقت أصبح فيه الاعتماد على التكنولوجيا المالية ضرورة،وبتفعيل خدمة فتح الحساب أونلاين، يهدف البنك إلى ما يلي:

دعم السودانيين في الخارج لربطهم بالخدمات المصرفية بسهولة.

توفير الوقت والجهد للعملاء داخل السودان.

تقليل الضغط على فروع البنك.

تعزيز تجربة المستخدم بواجهة إلكترونية مرنة وآمنة.

لمحة عن بنك الخرطوم

البند التفاصيل اسم البنك بنك الخرطوم (Bank of Khartoum) سنة التأسيس 1913 – أقدم بنك في السودان نوع البنك تجاري – إسلامي عدد الفروع أكثر من 140 فرع داخل وخارج السودان أبرز الخدمات حسابات توفير – بطاقات – تمويل شخصي – تحويلات دعم العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني الجوائز أفضل بنك رقمي في السودان – 2023

سواء كنت داخل السودان أو مقيمًا بالخارج، فإن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين تضع بين يديك تجربة مصرفية حديثة وآمنة دون عناء الانتظار أو التعامل الورقي، انطلق الآن وكن جزءًا من التحول الرقمي في القطاع المالي السوداني.