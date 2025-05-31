ثبت تردد قناة السعودية للقرأن الكريم وتابع تكبيرات عيد الأضحى لحظة بلحظة الان

تعد قناة السعودية للقران الكريم واحدة من ابرز القنوات الفضائية الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى باستمرار، كما يتم من خلالها بث تلاوة القران الكريم، تكبيرات عيد واحدة من اهم الشعائر الدينية حيث تعتبر التكبيرات من أجواء البهجة والفرح في هذه الأيام من اجل استقبال عيد الأضحى المبارك، التكبير يعني التعظيم وهو تعظيم الله عزوجل وشكرة علي نعمة لقول الله عزو جل(( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ماهداكم ولعلكم تشكرون) لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الناقلة لقناة السعودية للقران الكريم في السطور الآتية.

تردد قناة السعودية للقران الكريم عبر النايل سات

يمكنكم تشغيل قناة السعودية للقران الكريم عبر ترددها الجديد علي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12149.

من خلال مؤشر استقطاب: أفقي.

علي معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة السعودية للقران الكريم عبر العرب سات

يتاح للجميع تحميل تردد قناة السعودية للقران الكريم عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 12015.

عبر معامل تصحيح: 4/3.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل استقطاب: عمودي.

خطوات ضبط قناة السعودية للقران الكريم عبر تردداتها علي التلفاز

لمشاهدة وسماع جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة السعودية للقران الكريم من تلاوة القران وأيضا تكبيرات عيد الأضحى يرجي تنزيلها علي جهاز الاستقبال من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل في: