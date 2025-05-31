جدول اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1446هـ.. التعليم السعودية تحدد موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثالث حسب المناطق التعليمية

تحظى الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثالث باهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم رسميًا عن مواعيد جدول الاختبارات في المدارس، ومع اقتراب موعد هذه الاختبارات تتزايد الحاجة إلى معرفة تفاصيل الجدول الزمني والإجراءات المتبعة، وهذا ما سوف نوضحه من خلال هذا التقرير.

موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثالث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثالث بشكل رسمي، حيث تنطلق الاختبارات التحريرية يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 15 يونيو 2025، أما الاختبارات الشفوية والعملية فسيتم إجراؤها بداية من يوم 27 ذو القعدة 1446 هـ، الموافق 25 مايو 2025.

موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدارسي الثالث 1446 هـ

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن الموعد المحدد لإصدار نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1446 هـ، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم الخميس 23 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 19 يونيو 2025 م.

جدول الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثالث

كشفت الوزارة أيضًا عن جدول مفصل لاختبارات الفصل الثالث يشمل جميع المناطق التعليمية بالمملكة، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور متابعة المواعيد والاستعداد بشكل أفضل:

منطقة الرياض:

تبدأ الاختبارات الشفهية في 27 ذو القعدة 1446 هـ.

تنطلق الاختبارات التحريرية يوم 19 ذو الحجة 1446 هـ.

يُحدد موعد الدور الثاني في 28 ذو الحجة 1446 هـ.

يُختتم العام الدراسي في 1 محرم 1447 هـ.

منطقة الأحساء:

تبدأ الاختبارات الشفهية من 27 ذو القعدة حتى 2 ذو الحجة 1446 هـ.

تبدأ الاختبارات التحريرية في الفترة من 19 ذو الحجة وحتى 1 محرم 1447 هـ.

يُحدد موعد الدور الثاني حسب ترتيب كل مادة.

ينتهي العام الدراسي رسميًا في 1 محرم 1447 هـ.

منطقة مكة المكرمة:

تبدأ الاختبارات الشفهية مبكرًا في 24 ذو القعدة 1446 هـ.

تنطلق الاختبارات التحريرية مبكرًا أيضًا في 17 ذو الحجة 1446 هـ.

يُحدد موعد الدور الثاني في 25 ذو الحجة 1446 هـ.

يُختتم العام الدراسي في 29 ذو الحجة 1446 هـ.

منطقتا الدمام وجدة: