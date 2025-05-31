سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.. الدولار يصعد مجددًا في بغداد وأربيل وارتفاع الأسعار يضغط على الأسواق المحلية

شهدت أسواق العملة في العراق صباح اليوم السبت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت الأسعار في كل من العاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، في ظل تقلبات مستمرة في السوق المحلية، وفيما يلي التفاصيل.

بورصتا الكفاح والحارثية تشهدان زيادة في سعر الدولار

ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتصل إلى 141,550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنةً بسعر الخميس الماضي الذي كان عند 140,800 دينار لكل 100 دولار، وهذه الزيادة الطفيفة تعكس حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الصرف، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين.

ارتفاع أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة ببغداد

في الأسواق المحلية ببغداد، ارتفعت أيضاً أسعار البيع والشراء للدولار في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 142,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140,500 دينار، ويعكس هذا التفاوت بين أسعار البيع والشراء تأثير عوامل الطلب والعرض التي تتحكم بالسوق، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية.

الدولار يرتفع في أربيل أيضاً

لم تقتصر الارتفاعات على بغداد فقط، بل شهدت أربيل ارتفاعاً مماثلاً في سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 141,400 دينار لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 141,200 دينار، وهذا الارتفاع في عاصمة إقليم كردستان يعكس تأثيرات السوق الموحدة والتقلبات الاقتصادية التي تمتد إلى جميع المناطق العراقية.

تداعيات وتأثيرات على الاقتصاد المحلي

هذه الزيادة في سعر صرف الدولار تضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العراقي، خاصة على المواطنين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية في معاملات يومية أو في استيراد السلع والخدمات، ويترقب الجميع تطورات مستقبلية قد تحدد اتجاه سعر الدولار خلال الأيام القادمة، وسط تحركات متجددة في الأسواق المالية.