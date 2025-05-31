على مدار الساعة.. لسماع تكبيرات عيد الأضحى تردد قناة سما الأردن 2025 على النايل سات والعرب سات

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 1446 هجريًا، تزداد أهمية التكبيرات التي تزيد مشاعر الفرح والابتهاج لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم العربي، وفي هذا السياق تأتي قناة سما الأردن كواحدة من أبرز القنوات التي تبث تكبيرات عيد الأضحى على مدار 24 ساعة، لتمنح المشاهدين فرصة مميزة للاستماع إلى الأذان والتكبير بأجمل الأصوات وأعلى جودة.

تردد قناة سما الأردن 2025 على النايل سات

تتميز قناة سما الأردن ببث تكبيرات العيد بشكل مستمر طوال فترة العشر الأوائل من ذي الحجة، ويزداد البحث في هذه الأيام عن كيفية ضبط التردد الخاص بالقناة على أجهزة الاستقبال المختلفة سواء عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، حيث يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12399.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: عالية الدقة HD.

تردد قناة سما الأردن 2025 على عرب سات

أما في حال الرغبة بضبط القناة على قمر عرب سات، فإليك التردد المناسب:

التردد: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة سما الأردن على جهاز الاستقبال

يمكن للمشاهدين تثبيت القناة بسهولة عبر جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال.

اختيار خيار التثبيت اليدوي من القائمة.

تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

إدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بدقة.

بدء البحث عن القناة والانتظار حتى يتم تحميلها وحفظها ضمن قائمة القنوات.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المستحبة

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.