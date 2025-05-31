بضغطةواحدة.. استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني واسم الطالب ونسب نجاح مفرحة

ترقب واسع يسود أجواء البيوت العراقية مع انتهاء اختبارات السادس الابتدائي وبدء العد التنازلي للإعلان عن النتائج، وأولياء الأمور يتابعون المنصات الرسمية لحظة بلحظة، والطلاب ينتظرون بفارغ الصبر كشف درجاتهم، وسط تأكيدات من وزارة التربية بأن النتيجة ستكون إلكترونية بالكامل هذا العام.

أين تظهر النتائج؟

أعلنت الوزارة أنها ستستخدم موقع “نتائجنا” لنشر النتائج، حيث يتم رفع كشوفات الناجحين على شكل ملفات PDF يمكن لأي ولي أمر أو طالب تحميلها مباشرة من الموقع دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

المنصة ستوفر نتائج جميع المحافظات تباعًا، وتشمل: الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ، بابل، الأنبار، ميسان، كربلاء، واسط، ديالى، صلاح الدين، ونينوى وغيرها.

كيف أعرف نتيجتي؟

اتبع هذه الخطوات البسيطة:

ادخل على موقع “نتائجنا” التابع لوزارة التربية.

اختر الصف السادس الابتدائي.

حدد محافظتك من القائمة الظاهرة.

قم بتنزيل ملف PDF وابحث عن اسمك أو رقم جلوسك.

متى تصدر النتائج؟

مصادر من مديرية تربية نينوى أكدت أن النتائج ستُرفع خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء التدقيق، بينما بدأت بعض المديريات الأخرى في تجهيز الملفات للرفع الإلكتروني.

ماذا بعد ظهور النتائج؟

بعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور بالتفكير في الخطوة التالية وهي المرحلة المتوسطة، التي تُعد بداية جديدة في مشوار الطالب الدراسي، وينصح الخبراء التربويون بضرورة دعم الأبناء نفسيًا ومعنويًا بعد ظهور النتائج، بغض النظر عن المعدلات، فالمهم هو الاستعداد الجيد للمراحل المقبلة.

هل يمكن الطعن أو الاعتراض على النتيجة؟

في حال وجود استفسار أو شكوى حول النتيجة، يمكن التوجه إلى المدرسة أو مديرية التربية التابع لها الطالب، حيث تتيح الوزارة باب التظلمات في بعض الحالات المحددة، كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من النتيجة وتحميلها فور توفرها، لتسهيل الإجراءات المستقبلية في التسجيل للمرحلة التالية أو الحصول على أي مستند رسمي.