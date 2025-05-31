أحداث مثيرة ستقلب موازين الصراع في الحلقة 194 من المؤسس عثمان Kuruluş Osman.. موعد العرض الرسمي والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 جذب أنظار الملايين من عشاق الدراما التاريخية التركية في الوطن العربي والعالم، حيث يحظى بمتابعة واسعة منذ انطلاق أولى مواسمه، ويترقب الجمهور حاليًا عرض الحلقة 194 من هذا العمل الملحمي، الذي يسرد قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل بما تحمله الحلقات من أحداث مثيرة وصراعات متجددة.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 194

تُعرض الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان مساء كل يوم أربعاء عبر شاشة قناة ATV التركية. وينطلق البث الرسمي للحلقة الجديدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتُعد قناة ATV من القنوات الرسمية الحاصلة على حقوق العرض الأول للمسلسل في تركيا، مع توفير الترجمة لاحقًا عبر المنصات الإلكترونية.

أما بالنسبة لعشاق المسلسل في الوطن العربي، فتُعرض الحلقة مترجمة عبر قناة اليرموك الأردنية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، كما توفر القناة إعادة للحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ليتمكن من فاتته الحلقة من متابعتها.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لا تقتصر متابعة مسلسل المؤسس عثمان على القنوات التركية فقط، بل باتت العديد من القنوات العربية تحرص على بث حلقاته مترجمة لعشاق الدراما التاريخية، وتأتي قناة الفجر الجزائرية في مقدمة هذه القنوات التي تعرض حلقات المؤسس عثمان أسبوعيًا، أما لمحبي المسلسل الذين يرغبون في ضبط قناة الفجر الجزائرية على أجهزتهم، فيمكنهم استقبال القناة عبر التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV التركية

يمكن متابعة أحداث المؤسس عثمان بجودة عالية من خلال ضبط الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ATV التركية على العرب سات