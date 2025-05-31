“انخفاض يضرب السوق الموازية”.. سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري وسط ترقب المتعاملين

شهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي في الجزائر، ويأتي هذا الانخفاض وسط تقلبات تشهدها سوق العملات الأجنبية في البلاد متأثراً بعوامل محلية ودولية، من أبرزها تغيرات سعر النفط وحركة العرض والطلب على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات المصرفية المختصة.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم حالة من التحرك المحدود داخل سوق السكوار الموازي، حيث سجّلت أسعار التعاملات مستويات متفاوتة بين الشراء والبيع، وبلغ سعر شراء العملة الأوروبية نحو 270.77 دينار جزائري، في حين استقر سعر البيع عند 267.29 دينار جزائري.
سعر العملات مقابل الدينار الجزائري
سجل سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم تحركات متفاوتة داخل سوق السكوار الموازي والسوق الرسمية، وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة خلال تعاملات اليوم:
- اليورو (EUR): 270.77 دينار للشراء، 267.29 دينار للبيع، و149.38 دينار بالسعر الرسمي.
- الدولار الأمريكي (USD): 239.76 دينار للشراء، 236.67 دينار للبيع، و132.27 دينار رسميًا.
- الجنيه الاسترليني (GBP): 322.91 دينار للشراء، 318.76 دينار للبيع، و178.14 دينار بالسوق الرسمية.
- الفرنك السويسري (CHF): 288.55 دينار للشراء، 284.84 دينار للبيع، و159.18 دينار رسميًا.
- الدولار الكندي (CAD): 173.34 دينار للشراء، 171.10 دينار للبيع، و95.62 دينار رسميًا.
- الدولار الأسترالي (AUD): 154.07 دينار للشراء، 152.09 دينار للبيع، و85.00 دينار رسميًا.
- الليرة التركية (TRY): 6.13 دينار للشراء، 6.05 دينار للبيع، و3.38 دينار رسميًا.
- الجنيه المصري (EGP): 4.81 دينار للشراء، 4.75 دينار للبيع، و2.66 دينار بالسوق الرسمية.
- الريال السعودي (SAR): 63.92 دينار للشراء، 63.09 دينار للبيع، و35.26 دينار رسميًا.
- الدرهم الإماراتي (AED): 65.27 دينار للشراء، 64.43 دينار للبيع، و36.01 دينار رسميًا.
- الريال العماني (OMR): 623.52 دينار للشراء، 615.49 دينار للبيع، و343.97 دينار رسميًا.
- الريال القطري (QAR): 65.74 دينار للشراء، 64.90 دينار للبيع، و36.27 دينار رسميًا.
- الدينار الكويتي (KWD): 780.71 دينار للشراء، 770.66 دينار للبيع، و430.69 دينار رسميًا.
- الدينار البحريني (BHD): 635.96 دينار للشراء، 627.77 دينار للبيع، و350.84 دينار رسميًا.
- الدينار الأردني (JOD): 338.15 دينار للشراء، 333.79 دينار للبيع، و186.54 دينار بالسوق الرسمية.
- الليرة اللبنانية (LBP): 0.00 دينار للشراء، 0.00 دينار للبيع، و0.00 دينار رسميًا.
- الدينار الليبي (LYD): 43.84 دينار للشراء، 43.28 دينار للبيع، و24.19 دينار بالسوق الرسمية.
- الكرونا السويدية (SEK): 24.82 دينار للشراء، 24.50 دينار للبيع، و13.69 دينار رسميًا.
- الكرونا النرويجية (NOK): 23.56 دينار للشراء، 23.25 دينار للبيع، و13.00 دينار بالسوق الرسمية.
- الكرونا الدنماركية (DKK): 36.23 دينار للشراء، 35.77 دينار للبيع، و19.99 دينار رسميًا.