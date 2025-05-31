“انخفاض يضرب السوق الموازية”.. سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري وسط ترقب المتعاملين

شهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي في الجزائر، ويأتي هذا الانخفاض وسط تقلبات تشهدها سوق العملات الأجنبية في البلاد متأثراً بعوامل محلية ودولية، من أبرزها تغيرات سعر النفط وحركة العرض والطلب على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات المصرفية المختصة.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري

يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم حالة من التحرك المحدود داخل سوق السكوار الموازي، حيث سجّلت أسعار التعاملات مستويات متفاوتة بين الشراء والبيع، وبلغ سعر شراء العملة الأوروبية نحو 270.77 دينار جزائري، في حين استقر سعر البيع عند 267.29 دينار جزائري.

سعر العملات مقابل الدينار الجزائري

سجل سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم تحركات متفاوتة داخل سوق السكوار الموازي والسوق الرسمية، وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة خلال تعاملات اليوم: