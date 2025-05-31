أرقام جلوس الثانويه العامه عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقعها الرسمي لسهولة التعرف على أرقام جلوس الثانوية العامة، ناهيك عن كافة البيانات الخاصة باللجان التي تعقد الامتحانات، مؤكدة أن أرقام الجلوس أصبحت متاحة أمام الطلبة منذ يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو 2025، مشيرة إلى أن بدء الامتحانات يوم 15 من شهر يونيو 2025، ويمكنك الاستعلام عن أرقام الجلوس، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

يمكنك الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة، من أجل الإستعداد لعقد امتحانات المرحلة الثانوية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البوابة.

مع اختيارك إلى خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب ومنها الرقم القومي واسم الطالب.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج رقم الجلوس الخاص بكل طالب في مرحلة الثانوية العامة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025

جاءت ألية توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025، وفقًا لما يلي:-