مؤسس الدولة في مأزق.. أسرار مدفونة تكشف في الحلقة 194 من عثمان على قناة ATV التركية

يترقب جمهور مسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقة 194، وسط توقعات بحدوث انقلابات درامية قد تغير مجرى السرد بالكامل، إذ كشفت المشاهد الترويجية عن أحداث نارية، من بينها ظهور شخصية حليمة مجددًا، ومصير بالا خاتون الغامض، إلى جانب اشتعال المعركة بين عثمان وعدوه الجديد أولوغان.

عودة الماضي وفتح ملفات مؤلمة

الظهور المفاجئ لحليمة خاتون يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات، خصوصًا في ظل تزامن ذلك مع محنة بالا التي تقع أسيرة تحت رحمة صوفيا، وفي مشهد صادم كشفه الإعلان عودة حليمة لا تبدو بريئة، وقد تحمل معها مؤامرات جديدة تربك توازن الأحداث.

التهديد القادم من أولوغان

من جهة أخرى يواجه عثمان تهديدًا حقيقيًا من المحارب الغامض أولوغان، الذي ينتظر أن يقود حملة منظمة لإسقاط عثمان، وهل ينجح عثمان في تجاوز هذه الأزمة وتوحيد الأتراك من جديد؟ أم أن فصول التحدي ستكون أعقد مما نتخيل؟

أسرار بوينا تتفجر

الهوية الغامضة لبوينا تثير تساؤلات عدة بين الشخصيات، لتطرح فرضيات مثيرة حول نسبها الحقيقي، وقد تكون هذه الحلقة بداية كشف حقيقة طال انتظارها، قد تغير حياة عثمان وبالا.

أين ومتى تعرض الحلقة؟

تعرض الحلقة المنتظرة مساء الأربعاء القادم الموافق 4 يونيو 2025 على قناة ATV التركية، ثم تنقل مترجمة للجمهور العربي عبر منصات مثل “قصة عشق”، وكذلك على قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس الموافق 5يونيو 2025 بجودة عالية.

ليلة العواصف تبدأ من قلب القبيلة

في هذه الحلقة عثمان بك يجد نفسه في مواجهة قدرٍ لا يرحم، بعدما اخترق أولوغان أسوار القبيلة، وبدأ بنسج خيوط المؤامرة من الداخل، لكن المفاجأة هي عودة حليمة، السيدة التي غابت طويلاً وعادت لتحرق ماضي بالا وتربك مستقبل الإمارة.