مصرف الرافدين يحسم الجدل.. لا صحة لإيقاف بطاقات الدفع الإلكتروني والعمل مستمر بشكل طبيعي

في ظل انتشار عدد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية غير الرسمية، خرج مصرف الرافدين اليوم السبت ببيان رسمي يوضح فيه حقيقة ما يتم تداوله بشأن إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عنه.

حقيقة إيقاف بطاقات الدفع الإلكتروني

في بيان رسمي صدر صباح اليوم، أوضح مصرف الرافدين أن بطاقات الدفع الإلكتروني من نوع “ماستركارد” و”فيزا” الصادرة عن المصرف مستمرة بالعمل بصورة طبيعية دون أي توقف أو خلل،سواء داخل الأراضي العراقية أو خارجها، وأكد المصرف أن ما يُشاع حول إيقافها مجرد معلومات مغلوطة لا تستند لأي مصدر موثوق، كما نفى بشكل قاطع وجود أي قرار صادر عن شركة ماستركارد العالمية أو أي جهة مصرفية رسمية في العراق بهذا الشأن.

وحرص المصرف على طمأنة المواطنين بأن المنظومة المصرفية الرقمية تعمل بكفاءة عالية، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من البيانات والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية التابعة للمصرف فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة، وأشار المصرف إلى أن أبوابه مفتوحة أمام المواطنين للتواصل والاستفسار عن أي خدمة أو معلومة تتعلق ببطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

استمرار توفير الخدمات بشكل طبيعي

أشار مصرف الرافدين إلى أن المنظومة المصرفية الرقمية مستمرة بتقديم خدماتها كافة بشكل طبيعي دون أي تعطل أو خلل، موضحًا أن البطاقات البنكية المتاحة لعملائه توفّر إمكانية السحب والإيداع والشراء الإلكتروني في الداخل والخارج بنفس الكفاءة المعهودة، وفي ختام بيانه دعا مصرف الرافدين جميع المواطنين والمستخدمين إلى ضرورة استقاء الأخبار والتحديثات المتعلقة بخدمات المصرف من القنوات والمصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة في الأوساط المصرفية والمالية.