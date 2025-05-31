شوف نتيجتك هسه.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 دور أول عبر موقع وزارة التربية العراقية “نتائجنا”

نتائج السادس الابتدائي العراق.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول وذلك بعد ظهورها في عدد من المحافظات والمديريات التعليمية في العراق وذلك بعد انتهاء اللجنة المخصصة من عملية التصحيح والتدقيق ورفع كشوفات النتائج بصيغة pdf وذلك علي المواقع الرسمية واليوم سيكون موضوع حديثنا عن رابط الأستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 دور أول

لقد ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول العراق في عدد من المديريات التعليمية بعد الأنتهاء من عملية تصحيحها وقد ظهرت النتائج في المديريات التالية:

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الكرخ الأولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية الكرخ الثالثة

مديرية واسط

خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

‏قامت وزارة التربية العراقية بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول عبر بعض الخطوات وهي :

أولا يتم التوجه إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

و من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتائج الامتحانات.

الضغط على نتائج الصف السادس العراق.

تحديد الدورة الأول ويتم تحديد السنة الدراسية والمحافظة.

إدخال بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الاكتتاب.

الضغط على كلمة الاستعلام حتى يتم تحميل النتيجة.

طريقة تحميل نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 دور أول

يمكن لطلاب القيام بتحميل النتائج عبر موقع نتائجنا بالخطوات التالية:

أولا يتم الدخول الي موقع نتائجنا من هنا.

ثم الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول.

يتم اختيار المديرية التعليمية.

ثم يتم الضغط علي رابط تحميل النتيجة بصيغة pdf.