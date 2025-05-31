“موقع نتائجنا الرسمي” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق جميع المحافظات عبر results.mlazemna.com

يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على موعد صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق وخطوات الاستعلام عنها، حيث كشفت وزارة التربية العراقية إنه سيتم إعلان النتائج رسميا فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وأكدت الوزارة بأنه سيتم صدور النتيجة خلال الفترة القريبة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومن خلال موقع نتائجنا الرسمي، فيما تعتبر تلك المرحلة التعليمية من أهم المراحل الدراسية بحياة الطلاب وتؤهلهم للمرحلة المتوسطة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق

يمكن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في دولة العراق لعام 2025 عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت عبر النقاط التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو قم بالدخول على رابط موقع نتائجنا الإلكتروني.

اختيار القائمة، ثم النقر على خانة النتائج الامتحانية.

تحديد المرحلة التعليمية وهي الشهادة الابتدائية.

من ثم يتم اختيار الصف الدراسي وهو الصف السادس.

تحديد السنة الدراسية والمحافظة التابع لها الطالب بالفعل.

أخيرا قم بالضغط على خانة عرض النتيجة، وانتظر ثواني قليلة لتظهر امامك بالتفصيل وتتضمن درجات المواد الدراسية.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025

أشارت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية، أنه تم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق لهذا العام في بعض المحافظات مؤخرا كما أنه منتظر الإعلان عن باقي النتاج خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أنه سيتم رصد جميع الدرجات بالكامل ومن ثم سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي وكذلك ستكون متاحة في جميع المدارس بالدولة.