“مبروك للناجحين” رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول العراق باقي المحافظات عبر موقع نتائجنا

طرحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول العراق، حيث تكون تلك المرحلة الدراسية من أهم المراحل التي تؤهل الطلاب للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية وهي المرحلة المتوسطة، فيما أوضحت بعض من المصادر بالوزارة أنه تم الإعلان في بعض المحافظات ومن المنتظر الإعلان عنها بباقي المحافظات الفترة القليلة المقبلة بشكل تدريجي.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول العراق

أوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج الفترة القادمة وذلك فور الانتهاء من عملية رصد الدرجات الذي تستغرق بعض الوقت لضمان حصول الطلاب على حقهم بالكامل، كما أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول لهذا العام عبر اتباع الخطوات الآتية:

النقر على رابط موقع نتائجنا.

أو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم عليك اختيار خانة النتائج.

ثم يتم اختيار المرحلة التعليمية.

بعد ذلك يتم تحديد السادس الابتدائي.

اختيار السنة الدراسية الحالية.

كذلك يتم تحديد الفصل الثاني.

النقر على الدور الاول لعام 2025.

أخيرا عليك الضغط على المحافظة المقيم بها الطالب، والنقر على زر عرض,

موعد صدور نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق 2025 الدور الاول

في نفس السياق فقد أشارت بعض من المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية، بأن موعد صدور نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق لهذا العام الدراسي 2024-2025 الدور الأول خلال الساعات القليلة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لجميع الامتحانات، علما أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلب اعتراض على النتيجة فور ظهورها وذلك عبر الموقع الرسمي أو المراكز الامتحانية.