سر ما تقولش لحد عليه.. طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025

يعتبر تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 من الأمور التي يحرص عليها العديد من المستخدمين، خصوصا مع زيادة عدد المتابعين وأهمية الحساب في بناء الهوية الرقمية حيث يوفر تطبيق تيك توك خاصية تغيير اسم المستخدم عبر خطوات واضحة، شرط مرور 30 يوم على آخر تعديل، مما يجعل معرفة هذه الطريقة ضرورية لكل نشط على المنصة.

طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 بسهولة

يتم تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 باتباع الخطوات الرسمية التي تضمن تحديث الاسم بشكل صحيح مع احترام شروط تيك توك التي تمنع التغيير المتكرر خلال فترة قصيرة.

خطوات تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025

يمكنك الآن بسهولة تغيير اسم المستخدم باتباع الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق تيك توك المتوافق مع نظام تشغيل هاتفك (أندرويد أو آيفون).

تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على النقاط الثلاث في زاوية الشاشة لفتح الإعدادات.

اختيار “تعديل الملف الشخصي”.

النقر على “تحرير اسم المستخدم”.

كتابة اسم المستخدم الجديد مع مراعاة أن الحد الأعلى هو 24 حرفًا.

الضغط على “حفظ” لإتمام التغيير.

يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن تغيير اسم المستخدم مرة أخرى إلا بعد مرور 30 يومًا من آخر تعديل.

طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 بدون انتظار 30 يوم

إذا حدث خطأ أثناء كتابة اسم المستخدم أو رغبت في تغييره قبل انقضاء 30 يومًا، يمكن تجاوز هذا الشرط باتباع خطوات متقدمة: