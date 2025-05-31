سر ما تقولش لحد عليه.. طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025

يعتبر تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 من الأمور التي يحرص عليها العديد من المستخدمين، خصوصا مع زيادة عدد المتابعين وأهمية الحساب في بناء الهوية الرقمية حيث يوفر تطبيق تيك توك خاصية تغيير اسم المستخدم عبر خطوات واضحة، شرط مرور 30 يوم على آخر تعديل، مما يجعل معرفة هذه الطريقة ضرورية لكل نشط على المنصة.
طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 بسهولة
يتم تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 باتباع الخطوات الرسمية التي تضمن تحديث الاسم بشكل صحيح مع احترام شروط تيك توك التي تمنع التغيير المتكرر خلال فترة قصيرة.
خطوات تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025
يمكنك الآن بسهولة تغيير اسم المستخدم باتباع الخطوات التالية:
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تنزيل تطبيق تيك توك المتوافق مع نظام تشغيل هاتفك (أندرويد أو آيفون).
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تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
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الضغط على النقاط الثلاث في زاوية الشاشة لفتح الإعدادات.
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اختيار “تعديل الملف الشخصي”.
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النقر على “تحرير اسم المستخدم”.
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كتابة اسم المستخدم الجديد مع مراعاة أن الحد الأعلى هو 24 حرفًا.
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الضغط على “حفظ” لإتمام التغيير.
يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن تغيير اسم المستخدم مرة أخرى إلا بعد مرور 30 يومًا من آخر تعديل.
طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك 2025 بدون انتظار 30 يوم
إذا حدث خطأ أثناء كتابة اسم المستخدم أو رغبت في تغييره قبل انقضاء 30 يومًا، يمكن تجاوز هذا الشرط باتباع خطوات متقدمة:
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الدخول إلى إعدادات الهاتف المحمول.
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الانتقال إلى إعدادات التاريخ والوقت.
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إيقاف خدمة التعيين الذاتي للوقت والتاريخ.
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تعديل التاريخ إلى وقت سابق قبل مرور 30 يومًا من آخر تغيير لاسم المستخدم.
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العودة إلى حساب تيك توك وتغيير اسم المستخدم باتباع الخطوات المعتادة.