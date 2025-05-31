عبر موقع نتائجنا.. نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى على وشك الإعلان الرسمي 

أعلنت مديرية تربية نينوى أن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوع الحالي وترفع على موقع نتائجنا، وذلك بعد انتهاء كامل مراحل التصحيح والتدقيق لضمان العدالة والمصداقية في النتائج المنتظرة.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى

وأشارت المديرية إلى أن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى تشهد اهتمامًا واسعًا من قبل الوزارة، نظرًا لأهمية هذه المرحلة الدراسية في تحديد مستقبل الطلاب وانتقالهم إلى المرحلة المتوسطة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى عبر موقع نتائجنا

للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى فور إعلانها، يُرجى اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان الوصول الصحيح والسريع إلى النتيجة:

يجب الدول اولا إلى موقع نتائجنا الرسمي وهو الموقع المعتمد من وزارة التربية العراقية لعرض النتائج. بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، قم بالتمرير للأسفل حتى تجد قسم النتائج الخاصة بـ”الصف السادس الابتدائي”. ابحث في قائمة المحافظات عن عنوان”نتائج الصف السادس الابتدائي نينوى 2025″ وسيكون بجانبه زر أو رابط لتحميل النتائج بصيغة PDF. اضغط على زر التحميل بجانب اسم المحافظة “نينوى”، وسيبدأ تحميل ملف النتائج تلقائيًا إلى جهازك. فتح الملف والبحث عن النتيجة بعد تحميل ملف PDF، افتحه باستخدام برنامج قارئ PDF.

استخدم خاصية البحث (Ctrl + F) واكتب اسم الطالب الرباعي أو الرقم الامتحاني للعثور عليه بسرعة داخل القائمة.

بهذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى بسهولة دون الحاجة لمراجعة المدرسة أو المراكز الامتحانية، مع التأكد من اعتماد النتيجة من قبل مديرية التربية المختصة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى عبر موقع الوزارة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

اختيار تبويب “نتائج الصف السادس الابتدائي 2025”.

تحديد محافظة نينوى من القائمة المنسدلة.

تحميل ملف النتائج بصيغة PDF.

البحث داخل الملف عن اسم الطالب أو الرقم الامتحاني.

تابع موقع البديل أولًا بأول للحصول على روابط التحميل فور إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق نينوى رسميًا لحظة الحسم اقتربت والنتيجة على بعد ساعات فقط.