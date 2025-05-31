 ترقبوا.. رابط نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 في محافظة دمياط

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 في محافظة دمياط، حيث اختتام اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي لعام 2025 في محافظة دمياط التي تكللت في يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وتزايد اهتمام أولياء الأمور بشكل ملحوظ بالبحث عن الموعد الرسمي لظهور النتائج وكذلك عن الآلية المتبعة للحصول عليها، هذا الشغف الكبير يعكس أهمية هذه المرحلة التعليمية في مسيرة أبنائهم.

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 في محافظة دمياط

لضمان حصول الطالب على نتيجته فور إعلانها رسمياً يمكن اتباع الخطوات التالية التي تسهل عملية الوصول إليها:

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي التابع للإدارة التعليمية بالمحافظة. ثم اختيار قسم نتائج الامتحانات. وبعد ذلك يتم إدخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة. لذلك ثم الضغط على زر بحث لعرض النتيجة. وستظهر النتائج متضمنة الدرجات التفصيلية لكل مادة دراسية على حدة.

درجات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

تعتمد آلية تقييم طلاب الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني على نظام شامل يجمع بين أعمال السنة والاختبار النهائي حيث يبلغ المجموع الكلي للدرجات 100 درجة. تتوزع هذه الدرجات كالتالي: