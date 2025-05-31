أقوى وصفة لتنظيف الستائر على الناشف وهي معلقة بكل سهولة

تنظيف الستائر من المهام المنزلية التي قد تبدو شاقة لكل ربه منزل وخاصة عندما تكون معلقة وتحتاج إلى فك وتركيب، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك تبدأ تنظيفات العيد من ضمنها غسل الستائر والمفروشات، فمع بعض الحيل البسيطة، يمكنك سيدتي تنظيف ستائرك دون الحاجة إلى فكها، مما يوفر عليكي الوقت والجهد، ويحافظ على جمالها لأطول فترة ممكنة، كل ما عليكي متابعة الخطوات التالية للتعرف على الوصفة البسيطة لحل مشكلة تنزيل الستائر.

وصفة لتنظيف الستائر وهي معلقة بدون فكها

تعمل مكونات الوصفة على إزالة البقع والروائح الكريهة وتعزز من تأثير التفتيح والتعقيم، والتخلص من البقع الصعبة وإضافة رائحة منعشة.

مكونات الوصفة

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

2 كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من كلوركس الألوان (اختياري).

طريقة التحضير

في إناء نظيف، امزجي الخل الأبيض وعصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم حتى يذوب تماماً.

أضيفي الماء الدافئ تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.

ولإضافة رائحة منعشة وتعقيم أضيفي كلوركس الألوان إلى الخليط مع الخلط المستمر.

استخدمي إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة، واغمسيها في الخليط، ثم اعصريها جيدًا.

امسحي الستائر بلطف من أعلى إلى أسفل، مع التركيز على البقع أو المناطق المتسخة.

ثم اتركي الستائر لتجف تماماً في مكانها، مع تجنب فتح النوافذ مباشرة بعد التنظيف لمنع جذب الغبار.

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