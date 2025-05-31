أحداث مثيرة تقلب الأحداث في حلقة المؤسس عثمان 194 على تردد الفجر الجزائرية واليرموك

يحرص العديد من متابعين مسلسل المؤسس عثمان بالبحث باستمرار علي القنوات الناقلة له، يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من ابرز المسلسلات التاريخية التي تم من خلالها بث كافة الأحداث التي كانت تحدث في هذا العصر من فتوحات ومعارك جميع أحداث المسلسل مليئة بالأحداث المروعة، يترقب العديد من المشاهدين بمشاهدة الحلقة 194 والآن الرائج لها هو هجوم كلاوديوس وصوفيا علي قبيله الكايي ولكن عثمان كان في انتظارهم بفخ وتقريبا هريستو أخبر عثمان قبل مجيئهم وأخذ كافة الاحتياطات، كل ذلك واكثر يتم بثه عبر القنوات الناقلة لهذا المسلسل من خلال الترددات التالية والتي سنسردها لكم في الطور الآتية.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

من خلال التردد التالي: 12034.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

علي معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ الجديد: 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

بيانات التردد الخاص بالقناة: 12130.

معامل ترميز القناة: 27500.

بث القناة من خلال معدل استقطاب: عمودي.

عبر تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الحديث بقناة اليرموك عبر النايل سات

تردد القناة: 11678.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل تصويب: 6/5.

من معدل استقطاب: عمودي.

تردد قناة اليرموك عبر القمر الصناعي ترك سات

من خلال التردد التالي: 11628.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

كيفية تنزيل القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

من اجل مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان عبر القنوات الناقلة له قم بإتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: