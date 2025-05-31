تعالي أقولك إزاي تصبغي شعرك في بيتك باللون الزيتوني طبيعياً بشكل احترافي

الكثير من النساء يفضلون تغيير لون الشعر كل فترة لإضافة لمسة من التجديد والجاذبية بدلاً من العادة التقليدية اليومية، حيث يعد اللون الزيتوني من أكثر الألوان العصرية والمميزة التي تمنح طابع أنيق وطبيعي على المظهر، ولكن مع استخدام الصبغات الكيميائية المتكررة يمكن أن تسبب تلف الشعر وتقصفه، لذلك نقدم لحضراتكم في هذا المقال وصفة طبيعية من مطبخك لصبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل، تعطيكي نتيجة صالونات التجميل دون ضرر أو تكلفة عالية تابعونا.

صبغ الشعر في المنزل باللون الزيتوني طبيعياً

المكونات:

10 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية.

ملعقة كبيرة من الكركم.

مقدار ملعقة كبيرة من الريحان المجفف المطحون.

ملعقة كبيرة من السماق.

نصف كوب من ماء البصل المغلي.

نصف كوب من ماء السبانخ المغلي.

عصير نصف ليمونه.

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح أو الخل الأبيض.

ماء دافئ حسب الحاجة لخلط المكونات.

طريقة التحضير

في وعاء بلاستيك قومي بخلط الحناء مع الكركم، الريحان، السماق جيدًا.

ثم أضيفي ماء البصل وماء السبانخ بالتدريج إلى الخليط حتى تحصلي على عجينة متماسكة نوعًا ما.

أضيفي عصير الليمون والخل وقلبي الخليط جيدًا مع بعض.

ثم غطي الإناء واتركي الخليط ليتخمر لمدة 4 إلى 6 ساعات، ويفضل تحضيره في الليل لاستخدامه صباحًا.

قسمي شعركِ إلى خصل وابدئي بتوزيع الصبغة باستخدام فرشاة مخصصة أو بيديك (مع ارتداء القفازات وملابس قديمة ودهن الجبه وحول الرأس بالفازلين لعدم تلطخ الجلد بالصبغة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الصبغة لمدة 4 ساعات.

ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر فقط دون شامبو في أول يوم.

و للحصول على لون زيتوني غامق، يمكنك تكرار الصبغ بعد أسبوعين.

مميزات هذه الوصفة