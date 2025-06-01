رابط موقع نتائجنا.. نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد تقترب من الإعلان الرسمي

أعلنت مديريات التربية في العاصمة بغداد عن موعد نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغدا عبر موقع نتائجنا وأن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد أصبحت في مراحلها الأخيرة، تمهيد لنشرها خلال أيام بعد استكمال جميع مراحل التصحيح والتدقيق والإدخال الإلكتروني بدقة عالية.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد

وأكدت وزارة التربية العراقية أن إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد هدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدرجات، وأن كل ورقة امتحانية تمر بعدة مراحل من المراجعة لضمان حقوق الطلبة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد

للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد فور صدورها، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم قم ب اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 من القائمة.

ومن ثم قم بتحديد محافظة بغداد واختيار القسم المناسب سواء “الكرخ” أو “الرصافة”.

ثم الضغط على رابط تحميل النتائج بصيغة PDF.

بعد قم بفتح الملف والبحث عن اسم الطالب الثلاثي أو الرقم الامتحاني داخل القائمة.

يمكن طباعة النتيجة كوثيقة رسمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من موقع نتائجنا

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق من خلال موقع نتائجنا الرسمي يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي

في الصفحة الرئيسية اختر من القائمة”نتائج الصف السادس الابتدائي 2025″.

ستظهر لك قائمة بجميع المحافظات قم باختيارمحافظة بغداد أو أي محافظة أخرى ترغب في معرفة نتيجتها.

بعد الدخول إلى صفحة المحافظة اضغط على رابط المدرسة أو القاطع المطلوب.

سيتم تحميل ملف النتيجة بصيغة PDF.

افتح الملف وابحث عن اسم الطالب الثلاثي أو الرقم الامتحاني داخل قائمة النتائج.

يمكنك حفظ الملف على جهازك أو طباعته للاحتفاظ بالنتيجة.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد

بحسب مصادر مطلعة من وزارة التربية، فإن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق بغداد سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي بعد اكتمال: