تحذير جميع عملاء بنك الخرطوم.. بنكك في خطر

في ظل تزايد عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني التي أصبح ركيزة أساسية لبعض الأشخاص، فكان لزامًا على بنك الخرطوم إصداره إلى مجموعة من التنبيهات والتحذيرات التي تُحافظ على حسابات العملاء وخاصة من لديهم تطبيق بنكك، كونه هو الأكثر عرضة للاختراق وسرقة معلومات العملاء بشكل سهل، مما يهدف البنك دائمًا إلى رفع مستوى وعي العميل والمساهمة في تعزيز الحماية الذاتية لكافة أساليب الاحتيال المالي التي زادت في الآونة الأخيرة.

تحذيرات بنك الخرطوم

وشدد بنك الخرطوم على جميع العملاء بتوخي الحذر التام وعدم الإفصاح عن أي معلومة أو حتى بيان متمثل في كلمات المرور وكذلك رموز التحقق، وغيرها من البيانات الأخرى التي تؤدي إلى اختراق حسابك البنكي، فيما أن هذه البيانات تعتبر شخصية وسريعة للغاية لا يمكن الإفصاح بها لأي جهة أو شخص بعينه، حتى أن خدمة عملاء البنك لا يطلبون مثل تلك المعلومات، منبهًا على ضرورة التأكد من التواصل مع القنوات الرسمية المعتمدة من قبل البنك، دون الالتفات إلى أي صفحة مروجة أو غير موثوق فيها، من أجل تنفيذ المعاملات المصرفية بكل حيادية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة تحزم سرقة بيانات العميل.

توخي الحذر لعملاء بنك الخرطوم

وأوضح بنك الخرطوم، أنه يجب توخي الحذر من عدم فتح أي روابط مشبوهة وغير رسمية سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية التي تُرسل مع مجهولين، فيما أن البنك وفر العديد من القنوات الرسمية سواء من خلال مكالمة أو رسالة على صفحة الفيس بوك أو واتساب، فيما دعا جميع العملاء لتجاهل مثل هذه المحالات التي تخترق حساباتهم البنكية دون أي وعي، مما أطلق مبادرة “وعيك هو وقايتك”، من أجل استمرارية التنبيه والتحذير على عملائه الكرام.