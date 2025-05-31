فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه وكيفية الاستعداد لهذا اليوم

يوم عرفة من أعظم أيام السنة فهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات ملبين ومبتهلين إلى الله عز وجل، ويعتبر صيامه لغير الحاج من أفضل الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم أن يؤديها، هذا اليوم هو فرصة عظيمة لمحو الذنوب ورفع الدرجات، وله مكانة خاصة في السنة النبوية لما فيه من فضل كبير وأجر عظيم، تابعونا من خلال المقال التالي للتعرف على فضل صيام يوم عرفة وأوقات الاستجابة، وما يجب على المسلم عمله في هذا اليوم.

فضل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، فهذا الحديث الشريف يدل على عظمة أجر هذا اليوم، حيث يغفر الله به ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة القادمة.

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويعد من الأيام العشر التي أقسم الله بها في قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}

أحاديث نبوية عن يوم عرفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الدعاء فيه:”خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”

ما ينبغي على المسلم فعله في يوم عرفة

صيام اليوم (لغير الحجاج): من أعظم الأعمال، ويكفر ذنوب سنتين.

الإكثار من الدعاء والاستغفار: فهو يوم يستجاب فيه الدعاء بإذن الله.

التهليل والتكبير والتحميد: من السنة التكبير في أيام العشر، ويوم عرفة من أعظمها.

قراءة القرآن الكريم والحرص على الذكر والتسبيح.

الصدقة لما فيها من تطهير للنفس وزيادة في الأجر.

النية الخالصة أن يكون العمل خالصاً لله دون رياء.

نصائح للاستعداد لصيام يوم عرفة