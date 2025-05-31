تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. تردد قناة سما الأردن على الأقمار الصناعية

يبحث العديد من المسلمين دائما بمعرفة الترددات الجديدة والناقلة بقناة سما الأردنية، تعد هذه القناة من ابرز القنوات الفضائية الناقلة لتكبيرات العيد حيث تبث روحانيات هذه الأيام المباركة، يتم بث التكبيرات علي مدار اليوم دون انقطاع، يتاح للجميع تحميل الترددات الخاصة بها والتي سنوضحها لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع تابعونا.

تردد قناة سما الأردن عبر النايل سات

استقبل الآن تردد قناة سما الأردن عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12399.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب: عمودي.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة سما الأردن عبر العرب سات

يمكنكم تنزيل قناة سما الأردن عبر القمر الصناعي من خلال اتباع البيانات التالية والتي تتمثل في:

تردد القناة: 12130.

مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

خطوات تنزيل قناة سما الأردن علي شاشات التلفاز

من اجل مشاهدة ومتابعه جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة سما الأردن يرجي اتباع الخطوات التالية: