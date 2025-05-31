حلقة 194.. مسلسل المؤسس عثمان على تردد القنوات الناقلة بأحداث مشوقة ومثيرة

يسعى العديد من متابعين مسلسل المؤسس عثمان بمعرفة القنوات الناقلة للمسلسل حيث استطاع هذا المسلسل أن يحقق جماهيرية كبيرة في العالم العربي والإسلامي، مليء بالقرارات المصيرية التي تؤثر علي مستقبل الدولة العثمانية مما تعمل علي زيادة التشويق والإثارة لدي متابعيه في جميع الحلقات، يواجه عثمان بن أرطغرل تحديات عديدة من اجل تأسيس الدولة العثمانية، بالرغم من وصول هذا المسلسل الحلقة 193 إلا أن هذا العمل مازال مستمر بمزيج بين الحب والخيانة والمعارك والتحديات، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنوضح لكم القنوات الناقلة لهذا المسلسل ابقوا معانا.

مواعيد بث الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان

يمكنك متابعه حلقات مسلسل المؤسس عثمان علي العديد من المنصات الإلكترونية وأيضا القنوات الفضائية من أبرزها:

عبر قناة ATV التركية يتم بث مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، في الساعة 9 مساءا بتوقيت السعودية. كما يتم بث المسلسل عبر قناة اليرموك الأردنية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساءا، بينما يتم إعادة الحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة ا2 ظهرا.

التردد الجديد بقناة ATV التركية عبر النايل سات

إليكم احدث الترددات الخاصة بقناة ATV علي القمر الصناعي النايل سات:

التردد الخاص بالقناة: 10796.

مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة aTV عبر العرب سات

التردد الجديد: 12692.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح: 6/5.

خطوات تنزيل قناة ATV عبر جهاز الاستقبال

يمكنكم مشاهدة جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة ATV التركية من خلال تنزيل القناة عبر تردداتها علي التلفاز بإتباع الخطوات التالية: