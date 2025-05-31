بمكون سحري.. طريقة تنظيف الكرشة في عيد الأضحى المبارك

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يبحث الكثير من الأشخاص علي معرفة الطرق الفعالة من اجل تنظيف ألكرشه والممبار، تعتبر هذه الأطباق من الأطباق الأساسية والتي ينبغي ان تكون متواجده علي مائدة الطعام في العيد، علي الرغم من ألكرشه يوجد بها بعض الرواسب التي تعد للبعض انها لم تستطيع تنظيفها، الا انه سنوضحه لكم عبر هذا الموضوع بأبسط الطرق واقل المكونات الموجودة في جميع البيوت ولا داعي للقلق إليكم التفاصيل في السطور الآتية.
مكونات تنظيف ألكرشه
مكونات بسيطة وطريقة فعاله للحصول علي افضل النتائج في تنظيف ألكرشه والتي جاءت علي النحو التالي:
- جهز ماء ساخن.
- ملعقتين من الملح الخشن.
- كوب من الخل الأبيض.
- ملعقتين من بكربونات الصوديوم.
- عصير لمونتين.
- سكين حادة من اجل إزالة الشوائب بكل سهولة.
كيفية تنظيف ألكرشه في البيت
لا داعي للقلق من خلال اتباع الخطوات التالية ستبهرك نتيجة تنظيف ألكرشه في المنزل والتي جاءت علي النحو التالي:
- أولا: قم بإزالة جميع الشوائب المتواجدة علي سطح ألكرشه.
- ثم قم بوضعها في الماء البارد، أخرجها ثم أضع الملح الخشن عليها، قم بفرك ألكرشه.
- يتم إزاله كافة الشوائب من علي ألكرشه.
- ثم أضع ملعقتين كربونات وكوب الخل الأبيض اترك المكونات حتي تتفاعل جيدا.
- ثم أضع عصير الليمون علي المكونات، قم بحك ألكرشه بالسكين.
- علي الفور يتم إزاله أي شوائب من علي ألكرشه، ستبهرك النتيجة.
- ينبغي إزاله أي روائح كريهه علي سطح ألكرشه، من خلال نقعها في الليمون وملعقتين من الخل الأبيض اتركها لمدة نصف ساعه وذلك للتأكيد من إزاله جميع الروائح.
- ملحوظة: اذا لم يتم طهي ألكرشه علي الفور ينبغي حفظها في الفريزر.