بمكون سحري.. طريقة تنظيف الكرشة في عيد الأضحى المبارك

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يبحث الكثير من الأشخاص علي معرفة الطرق الفعالة من اجل تنظيف ألكرشه والممبار، تعتبر هذه الأطباق من الأطباق الأساسية والتي ينبغي ان تكون متواجده علي مائدة الطعام في العيد، علي الرغم من ألكرشه يوجد بها بعض الرواسب التي تعد للبعض انها لم تستطيع تنظيفها، الا انه سنوضحه لكم عبر هذا الموضوع بأبسط الطرق واقل المكونات الموجودة في جميع البيوت ولا داعي للقلق إليكم التفاصيل في السطور الآتية.

مكونات تنظيف ألكرشه

مكونات بسيطة وطريقة فعاله للحصول علي افضل النتائج في تنظيف ألكرشه والتي جاءت علي النحو التالي:

جهز ماء ساخن.

ملعقتين من الملح الخشن.

كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين من بكربونات الصوديوم.

عصير لمونتين.

سكين حادة من اجل إزالة الشوائب بكل سهولة.

كيفية تنظيف ألكرشه في البيت

لا داعي للقلق من خلال اتباع الخطوات التالية ستبهرك نتيجة تنظيف ألكرشه في المنزل والتي جاءت علي النحو التالي: