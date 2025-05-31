بورصة الدواجن اليوم..أسعار الفراخ السبت 31 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض

تعتبر أسعار بورصة الدواجن في الفترة الحالية من أهم الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل التجار والمستهلكين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حيث يرغبوا التعرف على أسعار الفراخ اليوم من أجل متابعة حركة السوق من خلال سعر الشراء لكي يتم اتخاذ قرار الشراء حيث هناك مجموعة من الأسر والعائلات تأخذ قرار الشراء بكميات كبيرة في حالة استقرار السعر أو انخفاضه ولكن عند ارتفاع السعر يتم الشراء على حسب الحاجة وهناك أقبال بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى على شراء اللحوم الحمراء على الرغم من ارتفاع سعرها لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن.

ما هي أسعار الفراخ اليوم

يرغب العديد من الأسر التعرف على أسعار الفراخ اليوم السبت 31 مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ في بورصة الدواجن لكي يتم اتخاذ قرار سواء من أجل الاستثمار إذا كان تاجر او قرار الشراء إذا كان مستهلك لذلك سوف نوضح أخبار بورصة الدواجن اليوم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

كيلو الفراخ البيضاء يتراوح السعر ما بين 78 حتى 79 جنيه.

كما كيلو الفراخ الساسو يتراوح السعر ما بين 94 حتى 95 جنيه.

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الكتكوت الأبيض شركات يتراوح ما بين 25 حتى 32 جنيه.

كما سعر الكتكوت الأبيض قطعان يتراوح ما بين 17 حتى 17.5 جنيه.

الكتكوت الساسو سعره يتراوح ما بين 13 حتى 14 جنيه.

كما الكتكوت البلدي يتراوح ما بين 7 حتى 7.5 جنيه.

كذلك الكتكوت الهجين يتراوح ما بين 9 حتى 10 جنيه.

كذلك للعلم الكتكوت الجيل الثاني يتراوح ما بين 11 حتى 12 جنيه.

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