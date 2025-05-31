لينك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025 فور صدورها لجميع المحافظات العراقية

يريد العديد من الطلاب والطالبات بل أولياء الأمور في جميع أنحاء العراق التعرف على نتائج السادس الابتدائي 2025 حيث قد ظهرت بعض المحافظات أمس وسوف يظهر في الأيام المقبلة المحافظات الأخرى لذلك يمكن التعرف على نتيجة السادس الابتدائي في العراق عن طريق موقع وزارة التعليم بالعراق مع موقع نتائجنا الإلكتروني لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق فور صدورها عبر الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات في عموم العراق من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال اتباع تلك الخطوات التالية كما يلي:

يجب عليك الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم بعد ذلك الضغط على زر نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق.

بعد ذلك حدد المحافظة المراد البحث عنها التابعة إلى الطالبة أو الطالب.

ثم بعد ذلك تنزيل المحافظة بصيغة pdf.

بعد ذلك عليك البحث عن الاسم بالكامل أو من خلال الرقم الامتحاني.

بذلك يمكن التعرف على نتائج السادس الابتدائي في العراق.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة