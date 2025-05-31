منصة مظلتي..لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة فور صدورها بالوزارة

وفرت وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة فور صدورها عبر منصة مظلتي الإلكترونية ولكن حتى الآن لم تظهر النتيجة النهائية في العراق لجميع المحافظات حيث صرحت الوزارة بأنه يتم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقاً للشروط المطلوبة للاستحقاق حيث لا بد من توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على الدعم في العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لم تظهر حتى اليوم ولكن في حالة ظهور يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي كما يلي بكل التفاصيل:

عليك الدخول إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك تحديد المحافظة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

ثم عليك اختيار الوجبة السابعة في حالة ظهورها.

البحث ضمن قائمة الأسماء المقبولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية