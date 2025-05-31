أمطار إعصارية تضرب عروس البحر فجراً.. حالة الطقس الآن في الإسكندرية تتحول إلى مشهد إعصاري وتأجيل الامتحانات ورفع الطوارئ فوراً

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الطقس غير المستقر فجر اليوم السبت 31 مايو 2025، حيث تساقطت أمطار إعصارية غزيرة ومفاجئة، تخللتها ضربات برق ورعد متتالية ورياح شديدة، ما أثار الذعر بين الأهالي الذين فوجئوا بهذا الانقلاب المفاجئ في حالة الطقس الآن.

حالة الطقس الآن في الإسكندرية

حالة الطقس الآن في الإسكندرية ووصلت حدة الأحوال الجوية إلى ذروتها خلال الساعات الأولى من الصباح، ما دفع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية إلى إصدار عدد من القرارات الفورية والعاجلة، لمواجهة هذه الظروف غير الطبيعية وضمان سلامة المواطنين.

تداعيات حالة الطقس الآن في الإسكندرية

اتخذت المحافظة سلسلة من الإجراءات السريعة في ضوء حالة الطقس الآن التي ضربت المدينة، وجاءت أبرز التدابير كالتالي:

تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة لتبدأ العاشرة صباحًا بدلاً من التاسعة، مراعاة للطلاب وذويهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.

رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المياه والصرف والكهرباء.

تخفيف ضغوط مياه الشرب في مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه، لتقليل الأحمال على الشبكة وتسهيل تصريف الأمطار.

الدفع بمعدات الصرف الصحي بشكل مكثف في أحياء شرق والمنتزه، خاصة في النقاط الساخنة ومناطق التجمع.

المرور الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية للتأكد من سيولة الحركة في كافة المحاور.

إزالة العوائق والمخلفات مثل الأشجار المتساقطة والإعلانات وأعمدة الإنارة المتضررة بفعل الرياح الشديدة.

التنسيق المستمر مع غرف العمليات وتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

حالة الطقس الآن تفرض تغييرات عاجلة

تشير التقارير الميدانية إلى أن حالة الطقس الآن قد خلفت كميات كبيرة من تجمعات المياه في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، ما دفع الأجهزة إلى التدخل الفوري لشفط المياه وضمان عودة السيولة المرورية وأكد محافظ الإسكندرية أن العمل يجري على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة لمتابعة تطورات حالة الطقس الآن أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.

أرقام الطوارئ لمتابعة حالة الطقس الآن

في ظل استمرار حالة الطقس الآن على هذا النحو من الاضطراب، ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين التعاون مع الجهات التنفيذية، وتجنب التواجد في أماكن تجمع المياه كما تم تفعيل جميع الخطوط الساخنة لتلقي البلاغات الطارئة: