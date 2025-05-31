تربية كركوك تعلن قريباً إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 في العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2025 تثير اهتمام الطلاب والأهالي يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف محافظات العراق نتائج امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 2025، حيث يعيش الطلاب واولياء الامور حالة من الانتظار والمتابعة المستمرة لمواقع النتائج الرسمية، وذلك بعد انتهاء معظم المديريات من اعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورفع النتائج بشكل تدريجي على المواقع المعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف السادس العراق

شهدت الايام الاخيرة اعلان نتائج عدد من المحافظات مثل الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الرصافة الاولى، بينما اكدت مصادر مطلعة ان محافظات اخرى مثل نينوى، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، الرصافة الثانية، والكرخ الثالثة ستقوم بنشر النتائج خلال ساعات قليلة، وتتوفر النتائج على موقع وزارة التربية العراقية بصيغة ملفات PDF يمكن تحميلها مجانا، كما يتم نشر الروابط على الصفحة تليجرام لتسهيل الوصول اليها من قبل الجميع.

خطوات تحميل نتائج السادس الابتدائي بسهولة

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بطريقة بسيطة من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية او موقع نتائجنا، ثم اختيار قسم نتائج الامتحانات، تحديد الصف السادس الابتدائي، اختيار المحافظة المطلوبة، الضغط على رابط التحميل الذي يظهر عند توفر النتيجة، ثم فتح ملف PDF الذي يحتوي على اسماء الطلاب وارقامهم الامتحانية ودرجاتهم الكاملة.

اهمية النتائج للطلاب واولياء الامور

تمثل نتائج الصف السادس الابتدائي مرحلة مهمة في مستقبل الطالب الدراسي، حيث تعتبر الخطوة الفاصلة بين التعليم الابتدائي والمتوسط، كما تمنح اولياء الامور فرصة لتقييم مستوى ابنائهم التعليمي ومعرفة نقاط القوة والضعف لمساعدتهم في المرحلة المقبلة.