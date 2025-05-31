الان رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025 في العراق يترقب الطلاب وأهاليهم إعلان النتائج التي تشكل مرحلة مهمة في مسارهم التعليمي وانتقالهم إلى مستوى جديد من الدراسة حيث تعد هذه المرحلة من المحطات الأساسية في مشوارهم الدراسي وقد أوضحت وزارة التربية أنها تولي اهتماما كبيرا بعملية التصحيح والمراجعة من خلال تنفيذها بدقة لضمان العدالة لجميع الطلبة مع الالتزام بالخطة الزمنية المعلنة لإصدار النتائج في جميع المحافظات دون تأخير حرصا على تحقيق الشفافية وتلبية تطلعات الطلبة وأسرهم.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول بالعراق

أكملت مديريات التربية في الرصافة الأولى والثانية والثالثة بمحافظة بغداد جميع مراحل التصحيح والمراجعة والتدقيق المتعلقة بنتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 وتم اعتماد النتائج بشكل رسمي ونشرها عبر المنصات الإلكترونية من خلال ملفات بصيغة PDF تتضمن أسماء الطلاب والمدارس التي ينتمون إليها إلى جانب الدرجات التي حصلوا عليها مما يسهل على الطلاب وذويهم الاطلاع على النتائج بسهولة وفي وقت قصير دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المراكز التعليمية، على ان نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقع البديل نيوز طرق الاستعلام عن تلك النتائج.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول بالعراق

نقدم امامكم الان كيفية الاستعلام اون لاين عن نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالشكل التالي: