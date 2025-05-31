لينك متاح.. نتائج السادس الابتدائي 2025 في عموم المحافظات العراقية فور ظهورها

تُعلن وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2025 في عموم المحافظات العراقية عبر بوابة إلكترونية رسمية، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسرعة ودقة، في هذا المقال نشرح الخطوات الدقيقة للاستعلام عن النتائج وطريقة التعامل مع البيانات المعلنة، سواء من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التربية العراقية.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 عموم المحافظات

تُعد نتائج السادس الابتدائي 2025 في عموم المحافظات العراقية مؤشراً أساسياً لنجاح الطلاب وانتقالهم إلى المرحلة المتوسطة، مما يستوجب متابعة دقيقة واحترافية للاستعلام عن النتائج والتعامل معها، ويمكن الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الرابط المعتمد لتفادي المواقع المزيفة.

اختيار المرحلة الدراسية “السادس الابتدائي” من القائمة المنسدلة للمرحلات التعليمية.

تحديد موقع محافظة الكرخ الثانية أو أي محافظة اخري ضمن قائمة المحافظات المتاحة.

تحميل ملف النتائج بصيغة PDF من خلال النقر على رابط التنزيل المرتبط بمحافظة الكرخ الثانية.

استخدام خاصية البحث داخل الملف (Ctrl + F) لإدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس بدقة للوصول السريع إلى بيانات الطالب.

محتويات ملف نتائج السادس الابتدائي 2025

اسم الطالب بالكامل.

رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الدرجات التفصيلية لكل مادة دراسية.

مجموع الدرجات الكلي.

حالة الطالب (ناجح/راسب) بناءً على معايير النجاح المحددة.

ملاحظات هامة للمتابعين

يجب التأكد من مطابقة البيانات المدرجة في ملف النتائج مع بيانات الطالب الرسمية، وفي حالة وجود أخطاء تقنية أو بيانات غير صحيحة ينصح بالتواصل الفوري مع إدارة المدرسة أو المديرية العامة للتربية في المحافظة التابع لها الطالب.

وقد أكدت وزارة التربية العراقية على أن عملية إعلان النتائج تتم بشكل تدريجي في المحافظات لذلك ينصح بالاطلاع المستمر على الموقع الرسمي.