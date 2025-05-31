أعرف هتكون بالزيادة الجديدة 15% ولا ايه؟.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 حيث تفصلنا أيام قليلة على بداية صرف معاشات شهر يونيو حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات شهر يونيو يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 وذلك وفق ماهو محدد رسميًا حيث يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ، ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن معاشات شهر يونيو إلكترونيًا ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات شهر يونيو.

موعد صرف معاشات شهر يونيو

يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر يونيو وذلك يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 ويستمر صرف معاشات شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حيث من المتوقع أن يكون عيد الاضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 ويمكن الاستعلام عن معاشات شهر يونيو عن طريق الخطوات التالية.

قم بالدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية. ثم قم باختيار أيقونة صاحب المعاش. ثم قم بالدخول عبر خدمة الخدمات التأمينية. ثم قم بالاستعلام عن البيانات الرسمية لصاحب المعاش. ثم قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش. ثم قم بالضغط على “استعلام”.

موعد صرف زيادة المعاشات السنوية

بعد التعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف الزيادة السنوية على المعاشات حيث أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تطبيق زيادة المعاشات خلال شهر يوليو 2025 حيث يتم زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك وفق قانون التأمينات الاجتماعية.