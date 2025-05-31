امتى اخر يوم في الحجز؟.. الصندوق العقاري يكشف عن تفاصيل سكن لكل المصريين 7

قد ارتفعت العديد من التساؤلات المختلفة عن العديد من الجهات المختصة حول سكن لكل المصريين، وكيفية الحصول على معرفة نتائج الظهور الخاصة بالأوليات الذي قد يحصلون على وحدة سكنية في ظل الاعلانات التي يتم ظهورها من خلال وزارة الاسكان والتعمير، بالأضافة الى أن دعم التمويل العقاري قد يشمل جميع المواطنين المقبلين على تقديم الوحدات السكنية.

سكن لكل المصريين

قد اكدت مصادر خاصة بوزارة الاسكان فى اخر تصريحات لها، بان النتيجة الخاصة بـ سكن لكل المصريين سوف يحصلون على ارسال النتيجة الخاصة بهم من خلال ارسال رسالة على الهاتف التابع لهم، والذي قاموا بتسجيله فى البيانات الخاصة بهم، كما ايضا قد اوضحت الجهات المختصة بانهم سوف يتم حصولهم على العديد من النتائج في يوم 31 من شهر مايو، وذلك فى حالة أن كان ينطبق عليهم الشروط أم لا، وقد اشارت الجهات المختصة بانه سوف يتم الاعلان عن الدفعة القادمة بعد الرابع من يونيو لهذا العام الحالي.

شروط التقديم فى سكن لكل المصريين

قد اوضحت الجهات المختصة المصرين التابعة لوزارة الاسكان والتعمير، على ان يلزم على جميع المتقدمين ان يقومون بتوافر كافة الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح، والتي قد تشمل فى الأتي وهي: