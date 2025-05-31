هتبدأ امتى وتخلص امتى؟.. المملكة الهاشيمة تكشف عن عطلة عيد الأضحى في الأردن 2025

ارتفع التساؤلات بشكل كبير حول عطلة عيد الاضحي فى الأردن، والتي قد شملت بالفعل العديد من عمليات البحث المختلفة فى الانحاء، حول عدد الأيام التي سوف يحصل عليها جميع المواطنين بداخل دولة الأردن، وكما اشارت الوزارة العديد من القرارات الهامة التي يجب على جميع المختصين فى الجهات الرسمية أتباعها بالشكل السليم.

عطلة عيد الأضحى في الأردن

قد يتساءل العديد من المواطنين فى الأردن عن عطلة عيد الاضحى فى الأردن، والتي قد تشمل العديد الايام المخصصة للاجازة التي سوف يحصل عليها الاشخاص، كما اشارت ايضا الوزارء الأردنية عن العديد من القرارات المختلفة حول الأجازة ومنها هي، ان جميع المؤسسات الحكومية سوف تحصل على عدد 5 ايام اجازة بشكل متتالي والذي سوف تكون بشكل مؤكد، وعلى ان يتم متابعة العمل فى كل من المستشفيات والمراكز الطبية وايضا مراكز الشرطة، وعلى أن يكون ذلك بالمناوبات بين المختصين وبعضهم.

اجازة عيد الاضحى فى المؤسسات التعليمية بالأردن

قد اوضحت الجهات المختصة الأردنية على ان يتم الحصول على اجازة عيد الاضحى المبارك فى جميع المؤسسات التعليمة وان يتم توقف الدراسية فى جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وعلى ان يتم تعليق الدراسة منذ اول يوم اجازة حتي يوم 13 حزيران، وذك على ان يتم تمديد العطلة الخاصة بالطلاب فقط، وعودتهم على الأمتحانات فقط بعد ذلك، وعلى ان يتم تعليق الدراسة بشكل رسمي من خلال وزارة التعليم الأردنية، وما سوف يتم أصداره سوف يتم الألتزام بجميع التعليمات الموضحة فقط من الوزارة التعليمية.