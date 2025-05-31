رددها وشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. تكبيرات عيد الأضحي المبارك 2025

قد أوضحت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الطرق المعينه حول تكبيرات عيد الأضحي المبارك، والتي يجب ان يتم قرائتها وتكرارها بالشكل الصحيح، ويجب على جميع الأئمة ان يقومون باتباع هذه الصيغة، وعلى ان يتم اتباع الأيام التي يخصص فيها التكبير والذي قد تم تداولها بين الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه، وقد أشارت عن العديد من الصيغ المختلفة.

تكبيرات عيد الأضحي المبارك

قد اوضحت وزارة الأوقاف المصرية العديد من البيانات الهامة الصادرة، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وقد أشارت على ان يتم تكبيرات العيد على النحو الأتي وهو:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله اكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله اكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمدلله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحدة، صدق وعدة، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحدة، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرًا.

موعد تكبيرات عيد الأَضحي

وقد اعلنت وزارة الأوقاف عن ابن عباس رضي الله عنه قد قال انه كان يقوم بتكبيرات عيد الأضحي من غداة عرفة إلى صلاة العصر من أخر ايام التشريق، وذلك على ان يستمر تكبيرات عيد الأضحي بدأ من يوم عرفة مع الظهر وحتي اليوم الثالث من عيد الأضحي المبارك.