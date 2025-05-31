هاتي خزين لعيد كله بنص السعر مع عروض كارفور 2025 .. العروض مستمرة معاكي لنصف العيد!

قد أعلنت ادارة فروع كارفور مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، عن العديد من العروض المختلفة التي سوف تم الاعلان عنها بشكل رسمي ومؤكد من الأدارة، كما ايضا يوجد العديد من التخفيضات المختلفة على كل من السلع الغذائية، وايضا الاجهزة الكهربائية التي تعتبر من أكثر العروض المميزة بشكل كبير لجميع المواطنين بمختلف الانحاء بجمهورية مصر العربية.

عروض كارفور

قد يوجد العديد من عروض كارفور على السلع الغذائية المختلفة التي قد تشمل الآتي وهي:

علبة ليبتون شاي 100 كيس، يصل الى 102 جنية مصري.

كيلو الأرز من النوع الصحي يصل الى 35 جنية مصري.

يكن فيرن وزن 450 جرام سعرها 78 جنية مصري.

زيت زيتون بكر 250 مي سعره 439 جنية مصري.

زجاجو زيت عافية 2 لتر و 2 جرام يصل 221 جنية مصري.

زيت قلية 4 ونص لتر يصل الى 299 جنية مصري.

عرض 3 جبن رودوس بسعر 55 جنية مصري.

عرض 3 زجاجة خل ابيض نقي بسعر 35 جنية مصري.

عرض سعر 3 علبة حلاوة طحينية سادة بسعر 70 جنية.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

قد شملت ايضا عروض كارفور الاجهزة الكهربائية والذي قد انخفض فيها السعر الى نسبة 10% على العديد من الأجهزة الكهربائية وعلى ان تشمل الأتي وهي: