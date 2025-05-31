بعد قليل .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

قد انطقت اليوم الموافق الثلاثون من مايو الجاري امتحانات الشهادة الثانوية على ان يكون اليوم الأول للشهادة الثانوية، وقد اشارت الوزارة التعليمية الأزهرية بان اللجان كانت مشددة من خلال الأجراءات التنظيمة الخاصة بجميع الطلاب فى مختلف الأنحاء بداخل جمهورية مصر العربية، وقد أشارت ايضا على أن جميع اللجان كانت مشددة من خلال المرور التابع للشيوخ الأزهرية على اللجان.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

قد تم الأعلان الرسمي على أن اليوم الموافق الواحد والثلاثون من شهر مايو الجاري، قد تم الوصول الى أول ايام الامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بالأضافة إلى انه قد تم الوصول الى تنظيم اللجان من خلال مجموعة كبيرة من الشيوخ الأزهرية، بالأضافة الى أن تشديد اللجان كان بسبب وجود العديد من الأجراءات التي تم الألتزام بها بشكل مؤكد من خلال كافة الأنحاء بجمهورية مصر العربية، وقد تم تفقد العديد من اللجان التعليمة من خلال فضيلة الشيخ والدكتور محمد حسني رئيس الإدارة المركزية الخاصة فى منطقة سوهاج فقط، وقد تم ايضا المرور على اللجان المخصصة فى القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال الشيوخ التابعين لكل محافظة على حدا.

اجراءات امتحانات الثانوية الأزهرية

قد تم التاكيد من خلال العديد من الشيوخ التابعة إلى وزارة الأزهر التعليمة حول العديد من الاجراءات التي قاموا بيها من أجل تاكيد الأجراءات الخاصة بالامتحانات، والتي تساعد الطلاب بشكل كبير فى فترات الأمتحان الخاصة بهم، وقد أوضحت الوزارة الأزهرية، بان هذه الأجراءات المخصصة بكافة الأدارات التعليمة الأزهرية سوف تسرى على جميع المحافظات المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية.