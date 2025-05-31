خلال ساعات فقط .. أول ايام امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025

قد ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بشكل كبير جدًا، وذلك بعد انتهاء العديد من الصفوف الدراسية المختلفة، وقد اشارت وزارة التعليم المصري، عن الموعد المحدد من اجل امتحانات الشهادة الاعدادية المعلن عنه بشكل رسمي من الوزارة والى وقت الانتهاء من الامتحانات أيضا.

امتحانات الشهادة الاعدادية

قد يبحث العديد من الطلاب وأيضا أولياء الأمور بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الأجتماعي حول امتحانات الشهادة الأعدادية، والتي قد تم الاعلان عنه من خلال وزارة التربية والتعليم، على ان يبدأ اول ايام امتحانات الطلاب فى يوم السبت الموافق الواحد والثلاثون من شهر مايو الجاري، وقد اوضحت الوزارة ايضا على ان يتم الأستمرار فى تأدية جميع الامتحانات الخاصة بالطلاب حتي اليوم الرابع من شهر يونيو الجاري، والموافق هو يوم الاربعاء المقبل، والذي سوف يكون قبل اجازة العيد مباشرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

وقد اوضحت الجهات المختصة على ان يكون جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي متمثل فى الأتي، وعلى ان يختلف بين النظام الجديد والنظام القديم، وقد اوضح وزير التربية والتعليم بان امتحانات الصف الثالث الاعدادي سوف تكون بنظام البوكليت، والذي سوف يساعد الطلاب بشكل كبير فى امتحاناتهم والحصول على العديد من الدرجات النهائية الخاصة بهم. فى الاتي وهو: