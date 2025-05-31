رسميًا .. افتتاح المقر الرئيسي لـ جهاز حماية المستهلك في محافظة القاهرة 2025

قد شاهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المقر الرئيسي الخاص بـ جهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك قد تم بشكل رسمي فى وجود العديد من الحاضرين من المسؤولين الكبار، والذي من خلالها تم تاكيد وصول الصحيح فى تقديم خطوة جيدة حول تحويل الرقمي في جميع الخدمات الحكومية المختلفة لتقديمها للمواطنين.

جهاز حماية المستهلك

قد اعلن رسميًا مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تقديم مصر خطوة جيدة حول التحويل الرقمي فى جميع الخدمات الحكومية المختلفة لكافة المواطنين، وتقديمها بالشكل المتناسب مع جميع الأشخاص فى كافة الأنحاء بداخل جمهورية مصر العربية، وقد شارك الأفتتاح العديد من المسؤولين الكبار فى انحاء جمهورية مصر العربية، والتي قد تشمل الأتي وهما:

دكتورة منال العوض وزيرة التنمية المحلية.

دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

المستشار محمود فوز وزير الشؤن النيابية.

المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق.

دكتور ابراهيم صابر خليل محافظ القاهرة.

المستشار سامي كامل شومان رئيس المحكمة الاقتصادية.

افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك

قد اوضح رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ان التحول الرقمي بداخل مصر يساعد فى رؤية جمهورية مصر العربية عام 2030، وقد اشار بشكل رسمي بان جمهورية مصر العربية، سوف تتقدم خطوة جيدة بعد افتتاح المقر، وهذا الأمر قد يعود الى تقوية بناء مصر بشكل مختلف من خلال تقديم جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطنين المصريين من خلال التحول الرقمي الجديد، والذي يساعد ايضا فى راحة المواطنين والتعامل مع الخدمات بشكل أوفر وأبسط جهد.