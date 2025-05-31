في 5 خطوات فقط.. استخراج البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونياً 2025 وماهي الشروط اللازمة للحصول عليها

تعد البطاقة الوطنية الموحدة وثيقةً رسميةً تثبت هوية المواطن العراقي، وتضمن حقوقه القانونية والخدمية، حرصاً على تسهيل الإجراءات، أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة إصدار البطاقة إلكترونياً، مما يقلل الازدحام في الدوائر الحكومية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين، وفيما يلي سنوضح لكم شروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة وخطوات استخراجها الكترونيا من المنزل.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

يشترط لتقديم الطلب للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة استيفاء المتطلبات التالية:

أن يكون عمر المتقدم 11 عاماً على الأقل.

الجنسية العراقية والتسجيل في مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

سداد رسوم الإصدار البالغة 5,000 دينار عراقي.

التقديم حصرياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

خطوات استخراج البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونياً

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية. اختيار قسم “البطاقة الوطنية الموحدة”. إدخال البيانات الشخصية بدقة (الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان، رقم الهاتف، وغيرها). اختيار موعد مناسب من الخيارات المتاحة لاستلام البطاقة. مراجعة المعلومات وتأكيد الطلب.

الحالات المستثناة من الحجز المسبق

يُسمح باستخراج البطاقة دون حجز إلكتروني في الحالات التالية:

تحديث البيانات (مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية).

فقدان البطاقة أو تلفها.

الوافدون الجدد الذين يحتاجون لإصدار بطاقة لأول مرة.

أبناء الشهداء الذين يتمتعون بإجراءات مُيسَّرة.

تسعى الحكومة العراقية إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتأتي البطاقة الوطنية الموحدة كأحد أبرز هذه الخدمات.