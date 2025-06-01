“أخيرًا بالسوق الخليجي” تسريبات جديدة تكشف عن سعر تويوتا كرسيدا 2026 تعود إلى الخليج والسعودية بمواصفات خيال الخيال

بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة، تفاجئ شركة تويوتا العالمية جمهورها بإطلاق طراز جديد كليا من سيارتها الشهيرة كريسيدا، التي ارتبط اسمها بالفخامة والأداء العالي خلال الثمانينات والتسعينات تعود هذه الأيقونة بتصميم عصري لعام 2025، لتجمع ببراعة بين الماضي وروح الحاضر، وتضع معايير جديدة لها.

تويوتا كرسيدا 2026

تأتي كريسيدا 2026 مزودة بمحرك هجين حديث يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي مساعد.

ليشكل معا منظومة دفع قوية بإجمالي قدرة تصل إلى 220 حصان مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر وتعمل هذه المنظومة عبر ناقل حركة إلكتروني ذكي.

يوفر تجربة قيادة سلسة ومتوازنة مع استهلاك وقود منخفض، يناسب متطلبات السائقين الباحثين عن الكفاءة والاعتمادية في آن واحد.

تصميم يعيد تعريف الأناقة الكلاسيكية بأسلوب عصري

فيما يخص الشكل الخارجي، فقد حرصت تويوتا على الحفاظ على الروح الكلاسيكية للسيارة الأصلية، مع إدخال تحسينات جمالية وهندسية واضحة.

تضيف على السيارة طابع مستقبل أنيق يبرز في الواجهة الأمامية شبك عريض مزين بالكروم الفاخر.

تحيط به مصابيح LED نحيفة ذات تصميم جريء، بينما تأتي العجلات بقياس كبير وخطوط هيكل انسيابية تعزز من ثبات السيارة وأدائها الهوائي على السرعات العالية.

مقصورة داخلية تجسد الفخامة والذكاء التقني