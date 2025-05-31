“رسمياً ظهرت الآن” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 الكرخ 2 العراق… مبروك للناجحين

خبر طال انتظاره، أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهورنتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 الكرخ 2، وقد بدأت النتائج بالظهور تدريجيًا ، حيث تم تفعيل روابط تحميل النتائج لعدد كبير من المحافظات، بما فيها الكرخ 2 التي ظهرت رسميًا ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن درجاتهم مباشرة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 الكرخ 2

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 الكرخ 2، أصبح بإمكان الطلبة وأولياء الأمور استخراج النتائج بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا. اختيار قسم “النتائج الامتحانية”. تحديد “الصف السادس الابتدائي”. اختيار العام الدراسي 2024-2025. تحديد المحافظة (مثلاً الكرخ 2). يمكن طبع النتيجة ودرجات المواد بالتفصيل.

الكرخ 2 من أولى المديريات التي أعلنت نتائجها

أكدت مصادر رسمية أن مديرية الكرخ 2 التعليمية كانت من أولى المديريات في بغداد التي استكملت رفع النتائج بعد الانتهاء من التصحيح والتدقيق، وقد أصبحت النتائج متاحة الآن للتحميل والاطلاع المباشر على الموقع الرسمي، في حين تتوالى بقية النتائج لباقي المديريات والمحافظات خلال الأيام القادمة.

متى تعلن باقي نتائج المحافظات؟

بحسب ما ورد من وزارة التربية، فإن نتائج مديريات بغداد الأخرى مثل الكرخ 1 والكرخ 3، بالإضافة إلى الرصافة 1 و2 و3، قيد الاستكمال، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، وذلك بعد انتهاء عمليات التدقيق النهائي ومصادقة المديريات عليها.

لماذا مرحلة السادس الابتدائي مهمة؟

تعد مرحلة السادس الابتدائي محطة حاسمة في المسيرة التعليمية للطالب، كونها تُمثل نهاية التعليم الابتدائي وبداية التعليم المتوسط. ولهذا السبب، تحرص وزارة التربية على توفير نتائج دقيقة وموثوقة، لضمان عدالة التقييم وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

اعتمدت وزارة التربية العراقية موقع “نتائجنا” كمنصة مركزية لنشر نتائج الامتحانات بمختلف مراحلها، في خطوة نحو التحول الرقمي وتخفيف العبء عن المدارس وأولياء الأمور، مع ضمان حماية البيانات وسرعة الوصول للمعلومات.