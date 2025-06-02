حالًـــــــــا افتح حسابك في بنك الخرطوم خلال دقائق فقط.. خمس خطوات سهلة برقمك الوطني ومن هاتفك أونلاين في 2025

في ظل التطور الإلكتروني التي انتشر في مختلف القطاعات حول العالم، يشهد القطاع المصرفي في السودان تطور كبير يستجيب لمتطلبات العصر واحتياجات العملاء المتزايدة، حيث أصبح التحول الرقمي أحد أعمدة التغيير في الخدمات البنكية داخل الدولة، ويعد بنك الخرطوم من أهم المؤسسات المالية التي سارعت إلى تبني هذا التوجه، مقدما خدمات مصرفية متقدمة تعتمد على الابتكار والتقنية، وعلى رأسها خدمة فتح الحسابات البنكية إلكترونيا.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني

أعلن بنك الخرطوم عن توفير خدمة ميسرة ومبتكرة لفتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، مما يتيح للعملاء الجدد إمكانية فتح حساباتهم دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك باستخدام الرقم الوطني فقط، وبخطوات سهلة وآمنة، وفيما يلي الخطوات التفصيلية لفتح حساب عبر المنصة الرقمية للبنك:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ بنك الخرطوم عبر الرابط: https://bankofkhartoum.com

بعد الدخول إلى المنصة، اختر خيار “فتح حساب جديد” من الواجهة الرئيسية.

قم بإدخال البيانات الشخصية الأساسية المطلوبة مثل: الرقم الوطني الاسم الرباعي تاريخ الميلاد رقم الهاتف البريد الإلكتروني (إن وُجد)



اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (شخصي، توفير، جاري… إلخ)، حسب احتياجاتك المالية.

قم برفع صور واضحة وحديثة للمستندات التالية: صورة من البطاقة القومية (الرقم الوطني). إثبات السكن (إن طُلب). أي مستندات داعمة أخرى مطلوبة حسب نوع الحساب.



ملاحظات : يشترط أن تكون جميع الوثائق حديثة وسارية المفعول لضمان قبول الطلب.

يجب بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر “تقديم الطلب”.

سيتم إرسال إشعار أو رسالة نصية عند مراجعة الحساب والموافقة عليه.

مميزات فتح الحساب أونلاين في بنك الخرطوم