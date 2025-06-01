عاجل.. ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق 2026 عبر وزارة التربية العراقية في هذه المحافظات مبارك للناجحين

يعيش طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار مع انتهاء الامتحانات النهائية منذ أيام قليلة، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتائج العام الدراسي الحالي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية في تصريحاتها الرسمية أن أعمال التصحيح والمراجعة لا تزال جارية في جميع المقررات الدراسية، تمهيد لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية تفعيل موقعها الإلكتروني الرسمي “نتائجنا” ليكون المنصة المركزية التي يمكن من خلالها للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي بمجرد اعتمادها، ويتيح الموقع تحميل ملفات النتائج بصيغة PDF وفقًا لكل محافظة على حدة، ما يسهّل الوصول السريع والدقيق إلى النتائج،

وتُعد هذه الخدمة الإلكترونية إحدى خطوات الوزارة نحو تسهيل العملية التعليمية وتحسين تجربة الطالب وولي الأمر في الوصول إلى المعلومات الأكاديمية بشكل سلس وموثوق.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي إلكترونيًا

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائجهم عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو مباشرة إلى موقع نتائجنا. من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار تبويب “النتائج الامتحانية”. تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي من القائمة الظاهرة. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. تحميل ملف النتائج بصيغة PDF، والذي يحتوي على أسماء الطلاب ونتائجهم. البحث عن اسم الطالب باستخدام خاصية البحث داخل الملف، بعد التأكد من كتابة الاسم الرباعي ورقم الجلوس بشكل صحيح.

نتائج المحافظات المتبقية ولم تظهر

تم الإعلان عن نتائج هذه المحافظات

كربلاء تم الرفع

كركوك تم الرفع

ميسان تم الرفع

صلاح الدين تم الرفع

واسط تم الرفع

اربيل تم الرفع

السليمانية تم الرفع

الكرخ 1 تم الرفع

الكرخ 2 تم الرفع

الكرخ 3 تم الرفع

الرصافة 1 تم الرفع

الرصافة 2 مُعلنة

ولكن لا تزال النتائج قيد الإعداد والنشر في عدد من المحافظات، ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا، وتشمل:

نينوى

ديالى

الرصافة الثالثة

النجف

ذي قار

القادسية

دهوك

الأنبار

بابل

البصرة

المثنى

وتتابع وزارة التربية بشكل مستمر عمليات التصحيح والمراجعة، بهدف ضمان دقة النتائج وعدالتها قبل إعلانها الرسمي.

نصيحة مهمة لأولياء الأمور والطلاب

مع اقتراب لحظة إعلان النتائج، يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بالمتابعة الدورية للموقع الرسمي لوزارة التربية وموقع نتائجنا، والابتعاد عن الروابط أو المواقع غير الموثوقة التي قد تنشر معلومات مغلوطة أو تضلل المستخدمين.

كما يجدر بالطلاب التحلي بالصبر خلال هذه المرحلة، إذ أن الجهات المختصة تعمل بكل طاقتها لضمان إصدار النتائج في أسرع وقت وبأعلى درجات الدقة.