جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في محافظة المنيا تنطلق اليوم السبت

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني في جميع مراكز محافظة المنيا، صباح السبت الموافق 31 من شهر مايو من العام الجاري، حيث أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن إنهاء كافة الاستعدادات من أجل انطلاق الامتحانات فيما تم أعلن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل منح فرصة كافية امام الطلاب والطالبات من أجل المذاكرة والاستعداد لخوض غمار مارثون الشهادة هذا العام الدراسي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

ويؤدي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، السبت الموافق 31 من شهر مايو من العام الجاري، امتحان اللغة العربية والخط والاملاء، فيما يخوض الطلاب يوم الأحد الموافق الاول من شهر يونيو من العام الجاري، امتحانات اللغة الانجليزية والهندسة، فيما يكون يوم الاثنين 2 من يونيو 2025، امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، والثلاثاء 3 يونيو امتحانات العلوم والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، فيما يكون الأربعاء 4 من شهر يونيو امتحانات الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في المنيا

وقد كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مديرية التربية والتعليم في المحافظة، على ضرورة نزول أوراق الأسئلة داخل اللجان المخصصة من أجل أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في جميع مراكز المحافظة في الوقت المحدد مع ايضا الالتزام بتعليمات الامتحانات، وأكد صابر زيان وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أن عدد الطلاب والطالبات الذين يخضون امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في جميع مراكز المحافظة بداية من مركز ديرمواس جنوبا حتي العدوة شمال يصل الي 117 الف و264 طالب وطالبة موزعين على 497 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.