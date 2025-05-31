موعد مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل مواجهة نادي انتر ميلان الإيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريقين من اجل تحقيق حلم الفوز باغلي بطولة في القارة الأوروبية في العام الكروي الجاري، بعد موسم كروي من العيار الثقيل استطاع كل منهم أن يصل الي النهائي.

موعد مباراة انتر وباريس سان جيرمان

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الإيطالي، أن يقصي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مباراتين من العيار الثقيل، فيما عبر باريس سان جيرمان الفرنسي الي نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدها حقق الفوز على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الإنجليزي في نصف نهائي البطولة، لذلك سوف يكون لقاء الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا قوي جدا .

موعد مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان الإيطالي

وينطلق لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل الدوري امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة مساء السبت الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو من العام الجاري 2025، بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات, على أرضية ملعب اليانز أرينا في ألمانيا، مستضيفة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان الإيطالي

وقد إعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، عن نقل مواجهة انتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.